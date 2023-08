TOUBA - Yacine Diop (Leader départementale de And Saxal ligeey de Aïda Mbodj) : « Il est temps que les Sénégalais confient ce pays à une femme »

« Les hommes ont assez dirigé ce pays. Certains ont réussi à moitié et d’autres ont moins bien fait. Cela veut dire qu’ils ont fait leur preuve sans énormément convaincre. Le Sénégal n’est pas un État comme les autres. C’est une famille et pour gérer une famille, il faut être une mère, c’est à dire une femme »… La réflexion est de Sokhna Yacine Diop, leader de And Saxal Ligeey de Sokhna Aïda Mbodj à Touba.

Dans une note qu’elle a partagée avec la presse, la responsable politique estime que le Sénégal n’a pas besoin de révolution pour faire confiance à la femme. « C’est aberrant de dire que les Sénégalais ne sont pas encore suffisamment prêts pour confier les destinées de ce pays à une femme. Dans tous les secteurs de la vie, il n’y a que les femmes qui font avancer les choses. Les études et analyses ont montré que les femmes réussissent mieux leurs missions et ne sont presque jamais citées dans des scandales financiers. Elles sont de bonnes gestionnaires et elles jouent, tout le monde le sait bien, un rôle prépondérant dans le développement économique du pays. En plus de ce qui précède, c’est elles qui votent et qui élisent ».

Yacine Diop d’inviter les femmes à désormais faire confiance aux femmes et de citer parmi elles Sokhna Aïda Mbodj. « Elle a été ministre de la République, ministre d’État, gérant de gros portefeuilles, gérant des financements et jamais elle n’a été épinglée. Elle a suffisamment fait ses preuves pour mériter de diriger ce pays. J’appelle toutes les femmes du Sénégal, y compris celles qui ont eu à déclarer leurs candidatures, à porter celle de Aïda Mbodj et d’en faire à la prochaine élection la première présidente de l’histoire de ce pays ».