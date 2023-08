TOUBA - Serigne Ousmane Mbacké au ministre de l’intérieur : « Vous avez certes fourni beaucoup d’efforts mais des robinets commencent à nous lâcher »

Malgré les 2 millions 400 000 litres d’eau additionnels annoncés par le ministre de l’intérieur pendant la cérémonie d’évaluation préparatoire du Grand Magal de Touba en plus des forages réparés , des impairs sont déjà notés . La remarque est faite par Serigne Ousmane Mbacké. Le coordinateur du comité d’organisation du 18 Safar de signaler que des robinets commencent à fermer à des moments de la journée et de la nuit. Ce qui constitue un réel problème et qui rajoute à la peur de vivre des pénuries . Toutefois , il dit garder bon espoir que ses impairs seront jugulés .



Par rapport aux travaux initiés pour juguler les problèmes d’inondations, Serigne Ousmane Mbacké saluera les efforts mais regrettera le démarrage tardif. « Ce retard ne fait que compliquer davantage la situation et je souhaiterais savoir pourquoi les travaux ne sont jamais démarrés plus tôt ».



En réponse aux impairs notés dans la distribution de l’eau , le Directeur de l’Ofor assurera que tout cela n’est que temporaire et qu’il va , personnellement, installé son quartier général à Touba pour être informé à temps des difficultés aux fins de trouver des solutions au plus vite ».