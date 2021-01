TOUBA - Serigne Mountakha recommande un récital du Coran pour l'obtention de la clémence divine.

C'est par la voix de Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Falilou Mbacké que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a recommandé, ce samedi, un récital du Saint Coran comptant pour le lundi 04 janvier 2021. Le Khalife Général des Mourides a ainsi précisé qu'il s'agira d'implorer la clémence divine et de se repentir de tous les péchés.



« Toutes les fois que le monde connaît des soubresauts, le Khalife n'hésite pas à inviter les musulmans à parcourir le Saint Coran et à implorer le pardon à Dieu. Ce récital se fera avec, à côté, des déclamations de Khassidas », dira notamment Serigne Mame Mor Mbacké Falilou.



Serigne Khaly Diakhaté de l'Association des maîtres coraniques d'ajouter, en ce qui le concerne, que toutes les mosquées de Touba et d'ailleurs seront mises à contribution même si le lieu de prédilection par excellence sera la grande mosquée de Touba. La dahira Muqadimatul Khidma se chargera de l'organisation...