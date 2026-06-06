En réponse à la visite du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, s’est exprimé par l’intermédiaire de son porte-parole. Il s’est d’abord réjoui de ce déplacement, saluant la déférence de son hôte. « Le monde est ainsi fait. Il y a la vie et la mort. Le regretté disparu fut un grand musulman qui a consacré une partie de sa vie à construire des mosquées et à adorer son Seigneur. Mon espoir est devenu plus grand. C’est depuis la première fois que je t’ai vu que j’avais mentionné avoir une grande estime pour vous, eu égard à votre déférence. »



Le khalife a rappelé qu’en 2024, il avait prié pour que le président Macky Sall ait la paix et que le meilleur pour ce pays accède au pouvoir. « Dieu a fait que c’est vous qui êtes à cette station », a-t-il souligné avant de formuler des recommandations solennelles.



« Je vous recommande de respecter tous les chefs religieux de ce pays. Je vous recommande aussi de ne ménager aucun effort pour que la paix soit préservée dans ce pays. »



Insistant sur sa dernière phrase, Serigne Mountakha a exhorté le président à un engagement sans faille : « Je vous exhorte à emprunter ce chemin et à tout faire pour que la vie des populations soit sereine. La vie est dure pour les populations. »



Par ces mots, le guide spirituel des Mourides place le chef de l’État devant ses responsabilités : agir concrètement pour alléger le quotidien des Sénégalais et préserver la cohésion nationale, seules garantes d’une paix durable.