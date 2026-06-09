Visa américain : Le Sénégal détient le plus fort taux de refus au monde et soulève des questions

Les données officielles du Département d'État des États Unis pour la période d'octobre 2024 à septembre 2025 révèlent une situation particulièrement marquante , plusieurs pays enregistrent des taux de refus de visas touristiques et d'affaires (B1/B2) supérieurs à 40 %, avec le Sénégal en tête du classement à plus de 70 %. Derrière lui figurent notamment le Ghana, la République démocratique du Congo, l'Iran et la Jordanie. Ces chiffres, relayés par la BBC à partir des statistiques américaines, illustrent les difficultés rencontrées par des milliers de candidats souhaitant se rendre légalement aux États Unis pour des raisons familiales, professionnelles ou académiques.



Pour les observateurs des questions migratoires, ces taux élevés témoignent d'un durcissement des critères d'obtention ou d'une méfiance accrue envers certaines nationalités. Chaque refus peut avoir des conséquences importantes; études compromises, opportunités économiques perdues, projets professionnels suspendus ou réunions familiales reportées. Si les autorités américaines rappellent que chaque dossier est examiné individuellement conformément à la législation sur l'immigration, l'ampleur des refus dans certains pays continue d'alimenter le débat sur l'équité de l'accès à la mobilité internationale.



Le cas du Sénégal apparaît comme le plus préoccupant de ce classement. Avec plus de sept demandes sur dix rejetées, le pays affiche le taux de refus le plus élevé parmi ceux recensés dans les données officielles. Cette situation nourrit l'incompréhension de nombreux demandeurs qui estiment remplir les conditions exigées. Sans conclure à une discrimination systématique, ce chiffre record place le Sénégal au cœur des interrogations sur les disparités mondiales en matière de délivrance de visas.