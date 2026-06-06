TOUBA - Diomaye présentant ses condoléances au Khalife : « Vos conseils , ces derniers jours, nous les avons écoutés , compris et appliqués et ils nous ont beaucoup servi »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la Première dame Absa Faye, a tenu un discours empreint d'émotion et de recueillement devant le khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, en cette période de deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.



« Je suis très ravi de me retrouver devant vous qui êtes un père pour nous. Je me rappelle vous avoir fait part de mon ambition de venir m’entretenir longuement avec vous. À défaut d’avoir ce privilège, je me suis contenté des appels téléphoniques incessants que nous avons eus ces derniers jours. Ces échanges, ces derniers jours, sur des sujets que vous savez, m’ont permis d’avoir les meilleurs conseils qui m’ont été d’une grande utilité.



C’est malheureux que je sois obligé de venir vous rendre visite en pareille circonstance, avec le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Avec la disparition de ce grand guide, c’est la Oumma islamique qui est en deuil. Recevez nos condoléances et permettez que je prie Dieu qu’il vous accorde une longue vie jonchée d’une santé de fer. »