Affaire Mame Mbaye Niang/ Ousmane Sonko : La bataille des intérêts civils s’ouvre ce lundi

L’affaire de diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko n’a pas dit son dernier mot. Malgré la condamnation définitive du leader de Pastef et le vote de la loi d’amnistie en mars 2024, un nouveau front judiciaire s’est ouvert ce mercredi : la bataille des intérêts civils.







Car si l’amnistie a éteint les poursuites pénales, elle n’a pas effacé les 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts auxquels Ousmane Sonko a été condamné. L’ancien ministre sous Macky Sall entend bien faire exécuter cette décision. Mais il accuse son adversaire d’avoir organisé son insolvabilité en transférant les droits de sa villa à la cité Keur Gorgui au nom de sa famille, une manœuvre destinée, selon lui, à mettre ses biens hors de portée de toute saisie.







C’est sur ce terrain que les avocats de l’ancien ministre ont de nouveau saisi la justice, estimant que cette mutation immobilière est frauduleuse. Le procès se tient depuis ce matin.

