Affaire Sonko - Mame Mbaye Niang: Le procès Niang-Sonko renvoyé au 22 juillet

Le tribunal de grande instance de Dakar a renvoyé au 22 juillet 2026 l’affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Le report a été accordé à la demande des avocats du président de l'assemblée nationale, pour leur permettre de répondre aux conclusions.







Pour rappel, Mame Mbaye Niang accuse Ousmane Sonko d’avoir frauduleusement transféré sa maison de la Cité au nom de membres de sa famille pour échapper au paiement d’une dette de 200 millions de francs CFA. Il a engagé une procédure en annulation de cette mutation afin de récupérer le bien.

