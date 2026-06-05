Kaolack- Vol de Moto Jakarta et recel: 7 individus interpellés par la Police

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a démantelé un réseau présumé spécialisé dans le vol de motos Jakarta et de recel. En effet, 7 individus ont été interpellés, dont trois présumés auteurs de vols aggravés et 4 autres pour recel.

L'opération, menée à la suite de nombreuses plaintes de conducteurs de motos Jakarta, a permis la saisie de 7 motocyclettes volées, dont trois retrouvées à Kaolack et 4 autres récupérées dans la région de Kaffrine. Selon les premiers éléments de l'enquête, les malfaiteurs opéraient en bande organisée, entre Kaolack et Kaffrine, ciblant leurs victimes durant la nuit sous la menace d'armes blanches.

L'enquête se poursuit pour retrouver les autres membres du réseau actuellement en fuite...