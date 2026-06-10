Match amical Sénégal - Arabie Saoudite : Un nul blanc qui laisse sur sa faim

Les Lions de la Téranga et les Faucons Verts se sont quittés sur un score vierge (0-0), ce mercredi, à l’issue d’un match amical disputé en préparation à la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu ce jeudi 11 juin.



Une rencontre sans but mais non sans intérêt, à quelques heures seulement du lancement de la plus grande compétition de football de la planète. Les deux sélections ont visiblement privilégié la prudence et le rodage tactique à la prise de risque, dans un contexte où la priorité reste la mise en place des automatismes avant les échéances qui comptent vraiment.



Pour le Sénégal, ce résultat nul confirme une préparation sérieuse, mais laisse en suspens des questions sur l’efficacité offensive des Lions, appelés à faire mieux dès le début du tournoi mondial. L’Arabie Saoudite, de son côté, a montré une équipe organisée et difficile à manœuvrer, fidèle à l’image qu’elle projette depuis sa surprise historique face à l’Argentine lors du Mondial 2022.