Mouhamadou Makhtar Cissé, MINT : «Je ne demanderai jamais aux forces de l'ordre ce que la loi ne leur permet pas! »

Mouhamadou Makhtar Cissé a pris officiellement fonction comme ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Il a fixé les contours de sa feuille de route, en adressant ses remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et au Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, pour la confiance placée en sa personne.



Mouhamadou Makhtar Cissé a tenu d’abord, à rassurer et à poser une ligne politique sans ambiguïté. Pour le nouveau ministre qui revient aux affaires, il s’agira de garantir la sécurité des personnes et des biens, de consolider la paix sociale et ce dans le strict respect des libertés publiques. Makhtar Cissé revient ensuite sur le contexte où l’action des forces de l’ordre a été, au cœur de vives controverses. « Je ne demanderai jamais aux forces de défense et de sécurité ce que la loi ne leur permet pas », a-t-il déclaré, signifiant ainsi son attachement à un exercice de l’autorité strictement encadré par le droit.



Le nouveau ministre a également esquissé sa vision d’une administration rénovée dans ses rapports avec les citoyens, il est nécessaire de fronder une administration « proche », « à l’écoute » et « partout sur le territoire », une promesse de déconcentration effective et de proximité institutionnelle qui tranche avec l’image d’un ministère souvent perçu comme lointain et répressif, prône Makhtar Cissé.