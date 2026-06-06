1er Congrès de Pastef : Ousmane Sonko élu président à l’unanimité des délégués votants

Ousmane Sonko a été élu ce samedi président de Pastef-Les Patriotes à l’issue du premier congrès extraordinaire du parti tenu au Centre des expositions de Diamniadio. Le scrutin a enregistré 589 procès-verbaux reçus sur 598, soit 553 en provenance du territoire national, l’intégralité des PV attendus du Sénégal et 36 sur 45 en provenance de la diaspora. Les 589 suffrages exprimés se sont portés en totalité sur Ousmane Sonko, sans aucun bulletin blanc ni vote concurrent, traduisant une adhésion unanime des délégués ayant participé au vote.







Ousmane Sonko, qui préside désormais l’Assemblée nationale après avoir été relevé de ses fonctions de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, voit ainsi sa légitimité partisane formellement réaffirmée par la base militante. Le congrès lui offre une investiture politique renouvelée, au moment où les équilibres au sein de l’exécutif ont profondément reconfiguré son positionnement institutionnel.







Pour les 1200 délégués réunis depuis le matin dans la salle du CICAD, cette désignation constitue l’aboutissement solennel d’une journée placée sous le signe de la refondation. Le discours du président nouvellement élu, attendu avec ferveur par des militants venus des quatre coins du Sénégal et de la diaspora, devrait désormais fixer la ligne et le cap pour la séquence qui s’ouvre.

