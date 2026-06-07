Dette : Le Sénégal paie par anticipation deux coupons obligataires à la veille d’une mission du FMI


Dette : Le Sénégal paie par anticipation deux coupons obligataires à la veille d’une mission du FMI

Le Sénégal a procédé vendredi au règlement anticipé de deux coupons sur ses obligations en devises étrangères, selon des sources proches du dossier citées par l’agence Bloomberg. Le gouvernement a versé 53,75 millions d’euros sur ses titres libellés en euros à échéance 2037, ainsi que 38,8 millions de dollars sur ses obligations en dollars.  Ces paiements n’étaient pas encore exigibles à la date du règlement.

 

Un pas coïncidant à un contexte de pression financière soutenue et à quelques jours de l’arrivée d’une mission du Fonds monétaire international. Cette mission du FMI est attendue au Sénégal avant la fin du mois de juin.  Dakar cherche à réactiver un programme d’aide suspendu depuis 2024, après la découverte d’environ 7 milliards de dollars de dettes non déclarées par l’administration précédente, dont près de 5 milliards de prêts extérieurs. 

 

Ce paiement anticipé s’inscrit dans une stratégie de signalement aux marchés que le gouvernement entretient depuis plusieurs mois. En mars dernier, le Sénégal avait déjà procédé au règlement anticipé des coupons et du principal de ses obligations étrangères dont l’échéance était fixée au vendredi 13 mars,  évitant ainsi tout incident de paiement sur un montant de 471 millions de dollars. La Banque centrale avait alors transféré 380 millions d’euros aux détenteurs d’euro-obligations arrivant à maturité en 2028, en plus de 33 millions de dollars versés aux porteurs d’obligations en dollars à échéance 2048. 

 

Cette discipline de paiement constitue le principal argument du gouvernement pour rassurer les détenteurs d’eurobonds et les investisseurs étrangers, alors que les spreads sur les titres souverains se sont sensiblement écartés ces derniers mois.  Pour autant, les analystes restent prudents. Oxford Economics souligne que la capacité du Sénégal à honorer ses échéances dépendra de la combinaison entre recettes pétrolières et gazières notamment les projets Sangomar et Greater Tortue Ahmeyim, les ressources fiscales internes et les appuis multilatéraux. Et ces flux ne suffisant pas seuls à absorber le mur de la dette attendu sur la période 2026-2028. 

 

Un accord avec le FMI demeure donc l’enjeu central. Les conditionnalités attendues réduction du déficit, rationalisation des subventions, élargissement de l’assiette fiscale, mettront à l’épreuve la marge politique du gouvernement, alors que les attentes sociales restent fortes. 

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Dimanche 7 Juin 2026
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