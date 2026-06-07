Dakar Arena : L’entrée spectaculaire de Ousmane Sonko

Dès que sa silhouette s’est dessinée à l’entrée de l’enceinte de Diamniadio, un tonnerre d’acclamations a submergé l’arène, transformant le lieu en chaudron bouillonnant.







Drapeaux aux couleurs de Pastef, chants scandés à pleine gorge, militants debout, l'atmosphère tenait autant du sacre que de la démonstration de force. Ousmane Sonko qui vient de faire son entrée à Dakar Arena a avancé lentement, saluant la foule de la main, savourant visiblement chaque seconde d’une ovation qui n’en finissait pas. La scénographie était rodée, calculée, puissante : celle d’un homme qui sait que les images comptent autant que les mots.







En ce lendemain de congrès extraordinaire de Pastef, la symbolique de l’instant n'échappe à personne. Cette entrée n’était pas celle d’un simple leader politique venu haranguer ses troupes, mais celle d’un président veut communiquer avec ses partisans sur ses objectifs.

