Dakar Arena : L’entrée spectaculaire de Ousmane Sonko


Dès que sa silhouette s’est dessinée à l’entrée de l’enceinte de Diamniadio, un tonnerre d’acclamations a submergé l’arène, transformant le lieu en chaudron bouillonnant.

 

Drapeaux aux couleurs de Pastef, chants scandés à pleine gorge, militants debout, l'atmosphère tenait autant du sacre que de la démonstration de force. Ousmane Sonko qui vient de faire son entrée à Dakar Arena a avancé lentement, saluant la foule de la main, savourant visiblement chaque seconde d’une ovation qui n’en finissait pas. La scénographie était rodée, calculée, puissante : celle d’un homme qui sait que les images comptent autant que les mots.

 

En ce lendemain de congrès extraordinaire de Pastef, la symbolique de l’instant n'échappe à personne. Cette entrée n’était pas celle d’un simple leader politique venu haranguer ses troupes, mais celle d’un président veut communiquer avec ses partisans sur ses objectifs. 

 
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Dimanche 7 Juin 2026
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