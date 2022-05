TOUBA / Réalisation d’un linéaire de 13 kms dans la cité - Samba Ndiobène Kâ parle de 75% d’exécution

Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale est en visite de chantier ces 48 heures entre Touba et Mbacké. Samba Ndiobène Kâ a été s’enquérir du niveau d’exécution du projet de réalisation de 13 kms de voirie qui passe par Khayra.



Le ministre précisera que cette voirie est accompagnée d’un système d’assainissement approprié pour un programme dont le coût global est de 10 milliards. « Nous sommes à 75% d’exécution. La circulation est même déjà acquise. »



Le maire de Touba parlera, lui, d’un taux d’exécution de 84,7% signalant que 11 sur les 13 kms sont déjà réalisés et que sur les 3,5 kms d’assainissement, seuls 500 mètres restent à être exécutés. Abdou Lahad Kâ ne manquera pas de confier que le tronçon sera bordé de lampadaires pour un nombre total de 425. Un retard a quand même été noté, choisira-t-il de dire. Il imputera ce retard aux 41 points bas qu’il faut juguler afin d’éviter des impairs sévères lors du prochain hivernage.



Samba Ndiobène Kâ, qui devrait passer la moitié de journée du lundi à Mbacké, annoncera que la route tant convoitée de Darou Salam qui mesure 1,8 kilomètre sera entamée et qu’il ira prendre connaissance du tronçon dans la matinée.