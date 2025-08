TOUBA - Ousmane Sonko entre supervision des travaux d’assainissement et participation à la Journée Scientifique organisée en prélude au Magal

Moins de 24 heures après avoir dévoilé son plan de redressement économique pour le Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko effectue présentement une visite surprise ce matin à Touba. Accompagné du ministre Cheikh Tidiane Dièye, il s’est d’abord rendu sur plusieurs sites d’installations urgentes mises en place en prélude au Grand Magal de Touba. Le chef du gouvernement a tenu à s’enquérir personnellement de l’état d’avancement des travaux.



Il a ensuite pris la direction de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim, où il poursuit actuellement sa visite. Sur place , il est possible de remarquer qu’il est en train de prendre part à la « Journée Scientifique » co-organisée par le Comité d'organisation du Grand Magal de Touba et le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'Éducation et la Formation.

Visite à suivre…