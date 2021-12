TOUBA / Opération combinée Police - Gendarmerie : 135 personnes interpellées…

Dans le cadre de leur mission de sécurité publique, policiers et gendarmes de Touba ont déroulé ce 24 décembre de 19h à 05 heures du matin, une opération combinée qui a permis l’arrestation de 135 personnes dont 103 pour vérification d’identité, 06 pour vagabondage, 01 pour détention et usage de chanvre indien, 04 pour rixe sur la voie publique, 07 pour ivresse publique manifeste, 01 pour vol etc… Un total de 16 véhicules ont été mis en fourrière et 02 motos immobilisées.