UCAD : L’IREMPT ouvre ses portes pour donner le goût des sciences aux élèves

L’Institut de Recherche sur l’Enseignement de la Mathématique, de la Physique et de la Technologie (IREMPT) a organisé une journée Portes Ouvertes, ce samedi 27 juin 2026 à l’intention des élèves des collèges et lycées ainsi qu’aux étudiants de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’UCAD.

Selon le Pr Bakary Manga, enseignant chercheur, l’Institut de Recherche sur l’Enseignement de la Mathématique, de la Physique et de la Technologie servira de base de vulgarisation des sciences et mathématiques, notamment la physique-chimie, mais aussi de la technologie. Il a déclaré que cette vulgarisation a montré aux élèves que cette filière va au-delà des formules où on développe des équations compliquées. Mais plutôt, elles se retrouvent dans les objets du quotidien. Concrètement cela passe par des ateliers et des stands. L’ambition est de « contribuer modestement à augmenter le taux d’orientation des élèves en filières scientifiques. » Une priorité de l’État du Sénégal pour renverser la tendance.

Pour le professeur, « il faut une masse critique. On ne développe pas un pays que pour ça. C’est très utile les matières littéraires, philosophie, sociologie, droit. Mais le développement d’un pays passe par les sciences et il faut une masse critique. Il faut une grande masse de jeunes qui aillent plutôt vers cela. »

Au-delà de la cérémonie officielle et du panel, l’événement a mis en place « le village scientifique. » Au programme 6 stands sont prévus pour des ateliers car l’idée est de susciter des vocations.