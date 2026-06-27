Dakar : le procès des quatre élèves accusés du vol de 100 millions FCFA renvoyé

Quatre élèves maintenus en détention



Les mis en cause, identifiés comme S. Sall, S. S. Mbodji, M. L. Sy et A. Sarr, devront encore patienter en détention. Leur procès, initialement prévu le jeudi 25 juin devant le Tribunal d’instance de Dakar, n’a pas été retenu.



Les conseils des prévenus ont tenté d’obtenir que l’affaire soit jugée en réservant les intérêts de la partie civile. Mais le parquet s’y est opposé. Le magistrat du siège a finalement fixé la nouvelle date au lundi 29 juin 2026.



Un vol commis après une opération immobilière



L’affaire remonte au jeudi 18 juin 2026. A. Ndiaye aurait été victime d’un vol de 100 millions FCFA après une opération immobilière.



Selon L’observateur, le vol aurait été commis dans la voiture de la victime. L’élève A. Sarr aurait convaincu A. Ndiaye qu’il était ingénieur. Mis en confiance, ce dernier l’aurait embarqué à bord de son véhicule.



À la fin du trajet, profitant d’un moment d’inattention, A. Sarr aurait déverrouillé la portière avant de disparaître avec le sac contenant l’argent.



Direction un concessionnaire automobile



Après les faits, le jeune élève, passionné de voitures de luxe, se serait rendu immédiatement chez un concessionnaire pour acheter un véhicule « full options ».



Mais il ne disposait pas de pièce d’identité pour accomplir les formalités. Il aurait alors sollicité son ami M. L. Sy afin que celui-ci lui prête sa pièce d’identité pour finaliser l’opération.



Le véhicule convoité aurait été facturé à 23 500 000 FCFA.



Une source anonyme alerte la police



Avant la conclusion de la vente, la Brigade de lutte contre la criminalité est alertée par une source anonyme. Cette dernière signale le comportement suspect des jeunes dans le parking du concessionnaire.



Les policiers se rendent aussitôt sur les lieux et interpellent les mis en cause en flagrant délit, avec un sac rempli d’argent.



Une fois dans les locaux de la Sûreté urbaine, les élèves livrent des versions différentes.



Des explications contradictoires



Selon L’observateur, A. Sarr aurait disculpé M. L. Sy, dont le père est magistrat, en affirmant que son ami n’était pas l’auteur du vol et que l’argent n’avait pas été volé chez lui.



Il aurait expliqué l’avoir appelé le lendemain des faits pour lui prêter sa pièce d’identité afin d’acheter une voiture. Dans un premier temps, l’élève aurait prétendu avoir remporté un gros lot sur 1XBet, avant d’avouer le vol.



Au cours des investigations, la Sûreté urbaine aurait également été informée que la victime avait porté plainte à la Division des investigations criminelles.



Le dossier sera donc examiné à nouveau à l’audience du lundi 29 juin 2026.