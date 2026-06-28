Kaolack: La ministre des pêches Amy Mara Dièye promet la redynamisation de la pêche artisanale et la régularisation de la pêche industrielle..

Le nouveau ministre des pêches et de l'économie maritime a effectué ce samedi 27 juin 2026, une visite de courtoisie auprès des foyers religieux de Kaolack notamment à Démène, à Léona Kanène, à Léona Niassène, chez l'évêque de Kaolack, à Touba Ndorong, à Médina Baye etc.

Madame Amy Mara Dièye a recueilli des prières et bénédictions de ces chefs religieux pour qu'elle réussisse sa mission à la tête de ce ministère stratégique. ''Ils (les chefs religieux) ont prié pour le Sénégal, ils ont prié pour le Président de la République et ils ont prié pour moi pour que je puisse réussir ma mission'', a-t-elle déclaré devant au terme de la tournée.

Revenant sur les priorités qui l'attendent au niveau de son ministère, Amy Mara déclare: " Nous sommes venus au pouvoir

avec un projet et ce projet a été institutionnalisé avec la stratégie nationale de développement[...]. Sur l'agenda nationale de la transformation, Nous avons une lettre de politique sectorielle que j'ai trouvée sur place et cette lettre a décliné quatre axes stratégiques et sur les quatres axes, je sais comment débuter et dérouler la mission sur la vision du Sénégal 2050. Nous nous savons là où nous allons, nous savons ce que nous allons apporter pour le Sénégal sur la pêche parce que le Président de la République nous avait demandé de redynamiser la pêche artisanale, régulariser la pêche industrielle et maintenant faire l'économie maritime un hub stratégique de référence au niveau du Sénégal''.

En ce qui concerne le port de Kaolack, ''le directeur du port était venu à Kaolack et avait effectué une visite au niveau du port. L'État c'est une continuité. Je vais continuer sur cette lancée et s'il plaît à Dieu, nous ferons le nécessaire pour réussir'', a conclu le ministre des pêches et de l'économie maritime.