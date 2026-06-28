Kamb : le maire Birame Ba offre deux moulins à mil aux femmes de sa commune

Le maire de la commune de Kamb, dans le département de Linguère, Birame Ba, a procédé ce samedi à la remise de deux moulins à mil destinés aux femmes de Rotto 1 et de ses hameaux environnants ainsi qu'à celles de Diaw/Singath.



Cette dotation, d'une valeur globale de 4 millions de FCFA, a été réalisée avec l'appui de l'équipe municipale. À travers ce geste, l'édile entend soulager les femmes des lourdes tâches domestiques liées notamment à la transformation des céréales.



Lors de la cérémonie de réception, Birame Ba a souligné que ces équipements contribueront à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires tout en leur permettant de développer des activités génératrices de revenus.



Le maire a par ailleurs invité les populations concernées à faire un usage responsable de ces infrastructures et à veiller à leur entretien afin d'en assurer la durabilité.



Très satisfaites de cette initiative, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du maire de Kamb. Elles ont salué un acte qu'elles qualifient de « haute portée sociale » et réaffirmé leur appréciation de l'engagement constant de Birame Ba en faveur de l'amélioration des conditions de vie des habitants de la commune.

