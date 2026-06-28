MBACKÉ – Un jeune tué à l’arme blanche, le suspect en fuite… La police sur le coup.

​Le drame s'est déroulé au stade de Mbacké. Un jeune homme a été mortellement poignardé par un autre individu, en marge d'un match de football. Le présumé meurtrier a pris la clé des champs. Des sources informent qu’il aurait été aidé par sa mère. La police de Mbacké est actuellement sur le coup.



Nous y reviendrons avec de plus amples précisions. Affaire à suivre. »

