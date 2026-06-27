Bachir Fofana interpelle Cheikh Diba sur le cas Khadim Bâ: « Il faut qu’il nous dise pourquoi son dossier traîne jusqu’à présent »

Le journaliste Bachir Fofana est revenu, ce vendredi, sur l’épineux dossier de la détention de l’homme d’affaires Khadim Ba, interpellant directement le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Cheikh Diba. S’exprimant dans l’émission « Ndoumbelane » sur la Sen Tv, le chroniqueur a estimé que l’argentier de l’État doit désormais s’expliquer publiquement sur ce dossier.







Pour Bachir Fofana, Cheikh Diba a l’obligation de dire « ce que l’homme d’affaires a fait » pour que ses avocats lui aient adressé sept lettres restées, selon lui, sans réponse. Le journaliste y voit la cause de l’enlisement du dossier, affirmant que si l’affaire traîne autant, c’est précisément parce que le ministre des Finances n’a pas voulu réagir aux interpellations des conseils de Khadim Ba, dans la mesure où il s’agirait d’un délit douanier relevant, selon lui, de ses prérogatives.







Le chroniqueur a, par ailleurs, appelé à une mobilisation plus large, invitant les uns et les autres à multiplier les initiatives en faveur de la libération de ce qu’il a appelé les « champions nationaux ».

