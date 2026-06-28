MEURTRE À MBACKÉ - Comment une bagarre le matin a fini par un crime le soir ! La police à la recherche d’un jeune motocycliste présumé meurtrier, qui a détalé après son forfait.

Le drame a eu lieu précisément dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026, aux environs de 00 h 30. Les populations du quartier de Diamaguène à Mbacké ont été frappées de stupeur lorsqu’elles ont découvert le corps sans vie de M. Guissé, gisant sur la chaussée. La victime était âgée de 19 ans. Autant dire que le présumé meurtrier n’a pas été retrouvé sur les lieux par les éléments de la brigade de recherches de Mbacké qui étaient, nous dit-on, en patrouille dans le secteur. Sur place, les constats d'usage faits, les enquêteurs se sont saisis du corps alors qu’un témoin de bonne volonté était déjà en train de s’évertuer à évacuer la victime à bord de sa moto Jakarta vers le district sanitaire de Mbacké.





​Malheureusement, en cours de transport, le jeune homme, qui avait déjà perdu une quantité critique de sang, est tombé de l’engin, ne présentant plus aucun signe de vie.





​Une enquête rapide menée dans le quartier a permis de découvrir que la victime avait été impliquée dans une vive altercation le matin de son décès avec son présumé bourreau. Toujours selon les confidences recueillies, le mis en cause, M. Bâ, a choisi d’asséner un coup de couteau dans le dos de sa victime. Poursuivi par la clameur publique, il a d’abord trouvé refuge à son domicile avant de réussir à prendre la clef des champs. Au moment où nous écrivons ces lignes, la mère du présumé meurtrier a été entendue par les enquêteurs. A-t-elle aidé son fils à prendre la fuite ? Tout porterait à l’attester.





​Alertés, les sapeurs-pompiers ont enlevé et transporté le corps sans vie à l’Hôpital Dianatoul Mahwa. Une autopsie a été demandée afin de déterminer les causes exactes du décès. Affaire à suivre…

