Faux billets de 32 milliards : le procès de Seydina Fall Bougazelli encore repoussé

Un procès une nouvelle fois renvoyé



L’affaire des 32 milliards de F CFA en faux billets n’a toujours pas été jugée. D’après Les Échos, le procès de Seydina Fall Bougazelli, ancien député, a été évoqué une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel de Dakar, jeudi 25 juin 2026.



Mais l’audience n’est pas allée au fond. Le dossier a été renvoyé au 8 octobre 2026.



Au départ, le juge avait pourtant retenu l’affaire pour qu’elle soit jugée, notamment parce que le parquet avait souligné qu’elle traînait depuis plusieurs années.



L’absence de certains coprévenus et la demande de la défense



Selon Les Échos, le dossier n’a pas pu être jugé en raison notamment de l’absence de certains codétenus ou coprévenus bénéficiant d’une liberté provisoire.



Un autre élément a pesé dans le report : l’avocat de Seydina Fall Bougazelli, Me Ciré Clédor Ly, arrivé plus tard à l’audience, a sollicité un renvoi pour pouvoir plaider. La demande a été acceptée par le tribunal.



La prochaine date retenue est donc le 8 octobre 2026.



Une affaire qui remonte à novembre 2019



Le dossier remonte à novembre 2019. Selon Les Échos, la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane, après plusieurs jours de filature, était parvenue à interpeller Seydina Fall Bougazelli dans une affaire présumée de trafic de faux billets de banque.



L’ancien député, alors membre du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République, avait été interpellé le 14 novembre 2019 à la station d’essence de Ngor.



Le montant évoqué dans le dossier est particulièrement lourd : 32 milliards de F CFA en faux billets de banque.



Un piège tendu après l’interpellation de Mamadou Samb



D’après le récit rapporté par Les Échos, les gendarmes auraient tendu un piège à la suite de l’interpellation de Mamadou Samb, trouvé en possession de faux billets.



L’enquête aurait ensuite conduit les éléments de la Section de recherches jusqu’à Seydina Fall Bougazelli.



Au moment de son arrestation, il lui est également reproché d’avoir proposé aux enquêteurs la somme de 10 millions de F CFA pour obtenir sa liberté. Cette tentative présumée n’aurait pas empêché son arrestation.



Mandat de dépôt puis liberté provisoire



Présenté à l’ancien doyen des juges d’instruction, feu Samba Sall, après deux jours de garde à vue, Seydina Fall Bougazelli avait été placé sous mandat de dépôt pour les faits visés dans la procédure.



Après plusieurs demandes de liberté provisoire infructueuses, il a finalement obtenu une liberté provisoire le 3 juin 2020, soit environ sept mois après son placement en détention.



Selon Les Échos, cette liberté provisoire avait été accordée pour des raisons médicales.



Plusieurs autres personnes poursuivies



Seydina Fall Bougazelli n’est pas le seul mis en cause dans ce dossier. Les Échos cite également plusieurs coprévenus : Oumar Samba, Malé Diagne, Khalifa Ababacar Dia, Ousmane Dione alias Nguess, ainsi que le Burkinabé Moussa Ouédrago.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal et blanchiment de capitaux.





Le 8 octobre 2026, le tribunal correctionnel de Dakar devra, sauf nouveau report, entrer enfin dans le fond de cette affaire de faux billets présumés.