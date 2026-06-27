Révision constitutionnelle : les députés convoqués en plénière Lundi à l’Assemblée nationale

Les députés de la XVe Législature sont convoqués en séance plénière le lundi 29 juin 2026 à 10h00,
La convocation, datée le 25 juin 2026, indique que cette séance sera consacrée à un point unique inscrit à l’ordre du jour : l’examen de la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution.
La convocation, datée le 25 juin 2026, indique que cette séance sera consacrée à un point unique inscrit à l’ordre du jour : l’examen de la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution.
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