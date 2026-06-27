Révision constitutionnelle : les députés convoqués en plénière Lundi à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale s’apprête à examiner une nouvelle proposition de révision de la Constitution. Selon une convocation datée du 25 juin 2026, les députés sont appelés à se réunir en séance plénière le lundi 29 juin 2026 à 10 heures. À l’ordre du jour : l’examen de la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution.


Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



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