Révision constitutionnelle : les députés convoqués en plénière Lundi à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale s’apprête à examiner une nouvelle proposition de révision de la Constitution. Selon une convocation datée du 25 juin 2026, les députés sont appelés à se réunir en séance plénière le lundi 29 juin 2026 à 10 heures. À l’ordre du jour : l’examen de la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution.