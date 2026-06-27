Lutte contre l'insalubrité: la population de Thiès exige la délocalisation du dépôt illégal d'ordures à Grand-Thialy


Lutte contre l'insalubrité: la population de Thiès exige la délocalisation du dépôt illégal d'ordures à Grand-Thialy
Ce samedi matin, les habitants de Grand-Thialy sont montés au créneau pour exiger la délocalisation immédiate du dépôt d'ordures ménagères qui a été illégalement installé dans ce quartier.
 
 " Il a été constaté que depuis un bon moment il y a un dépôt illégal d'ordures ménagères dans notre quartier Grand-Thialy juste près du canal avant le garage des "taxis clandos" de Mont Rolland. Des camions de ramassage d'ordures et des charrettes ont fait de ces lieux un dépotoir d'ordures ménagères", ont-ils fait savoir.
 
À les en croire, la présence de ce site a fini d'installer une insalubrité totale qui agresse la santé de toute personne résidante à Thialy, une insécurité comme: les agressions et la consommation du tabac prohibé et des doses d'alcool fortes sur place par des usagers de ces lieux, les risques d'incendie dus aux ordures brûlées sur place etc.
 
Ce matin, ils ont regretté le mutisme des autorités locales avant d'exiger des mesures fortes pour une délocalisation rapide dudit site. À noter que hommes, femmes, jeunes et adultes étaient massivement sortis pour demander à ce qu'une solution soit trouvée face à cette problématique...




Samedi 27 Juin 2026
Moussa Fall



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