Drame en France: onze personnes décèdent dans le crash d’un avion civil près de Nancy

Un avion civil s’est écrasé dimanche à Tomblaine près de Nancy, a annoncé la préfecture de Meurthe-et-Moselle, dans le nord-est de la France. L’accident qui s’est produit vers 11h00 a fait 11 morts.

Selon le journal L’Est républicain, l’avion transportait un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme.

Les victimes sont cinq moniteurs, cinq élèves et le pilote de l’avion, a détaillé lors d’une conférence de presse le préfet. Les élèves étaient un groupe d’infirmiers libéraux selon une source proche du dossier.

Le crash n’a fait aucune autre victime collatérale, a indiqué le préfet de Meurthe-et-Moselle.





L’appareil est “tombé subitement”

L’avion, de type Pilatus selon son immatriculation allemande, avait décollé de Nancy-Essey. Selon une source proche du dossier, l’accident s’est produit à 11h25 au sud de l’aérodrome, sur une zone herbeuse à proximité de la piste, non loin d’une zone d’habitation et de deux routes.



L’appareil “est tombé subitement aux abords de l’aérodrome”, a précisé le préfet. Une cellule d’urgence médico-psychologique est “en train de prendre en charge plusieurs proches des victimes qui étaient présentes sur l’aérodrome” au moment de l’accident, ainsi que des “témoins de l’accident”.

