Thiès- rassemblement pour la reprise des travaux du canal de Nguinth: les maires empêchés de prendre la parole, le pupitre emporté...

À Thiès, le grand rassemblement qui a été organisé aujourd'hui par les populations pour exiger la reprise des travaux du canal de Nguinth, a été clôturé dans un climat électrique.
En effet, lors des discours, des manifestants ont catégoriquement refusé de donner la parole aux maires à savoir le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop et celui de Thiès-Nord, Mouhamadou Diakhaté.
En cause, ces derniers disent vouloir éviter toute tentative de politisation relative à l'organisation de cette manifestation d'où la décision unanime de remettre la parole uniquement aux populations. À l'instar des maires, la parole n'a pas été aussi remise au responsable politique Massamba Diop. Dans ce profond désaccord, d'aucuns ont même émis l'idée de donner la parole à tous les responsables politiques, mais finalement le fait de vouloir privilégier les uns au détriment des autres, a finalement fait capoter cette initiative.
Au finish, deux jeunes ont emporté le pupitre laissant tout le monde sans voix. Les maires quant à eux, sont rentrés chez eux sans avoir eu l'opportunité de se prononcer sur ce sujet...
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