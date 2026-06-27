Signature falsifiée d’Ousmane Sonko : le tribunal reporte le verdict pour faire comparaître le complice présumé de Khardiata Tandian

Une décision attendue, finalement reportée



Khardiata Tandian devra encore patienter. D’après Les Échos, le tribunal correctionnel de Dakar devait se prononcer sur son sort, mais il a finalement décidé de rabattre le délibéré au 9 juillet prochain.



La raison principale de ce report est l’absence de Cherif Zeyni Habidin Sy, présenté comme le complice présumé de la prévenue. Le tribunal souhaite le faire comparaître avant de rendre sa décision.



Une fausse lettre de recommandation au cœur du dossier



L’affaire porte sur une lettre dans laquelle aurait été falsifiée la signature d’Ousmane Sonko, présenté dans l’article comme l’ancien Premier ministre. Selon Les Échos, Khardiata Tandian aurait aussi apposé un faux cachet du chef de cabinet du président de la République.



L’objectif présumé de cette manœuvre était d’obtenir un poste de directrice juridique au sein du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur, le Faise.



Une affaire qui remonte à mars 2025



Les faits rapportés remontent au mois de mars 2025. Khardiata Tandian, âgée de 39 ans, aurait d’abord falsifié un bon de commande en se présentant comme la titulaire de l’acte en question.



Par la suite, elle aurait falsifié la signature d’Ousmane Sonko sur une lettre de recommandation, avant d’y apposer le cachet du chef de cabinet du président de la République. Munie de ce document, elle se serait rendue à la direction du Faise pour déposer la fausse lettre.



Le Faise alerte Ousmane Sonko



Selon le récit de Les Échos, c’est l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur, Khourichi Abdoulaye Thiam, qui aurait eu des soupçons après réception de la lettre.



Il aurait alors informé Ousmane Sonko. Ce dernier, surpris, aurait indiqué que ladite lettre de recommandation n’émanait pas de lui.



Cette vérification a fait basculer le dossier sur le terrain judiciaire.



Khardiata Tandian placée sous mandat de dépôt



À la suite de ces révélations, Khardiata Tandian a été arrêtée, puis placée sous mandat de dépôt le 14 mars 2025.



Son acolyte présumé, Cherif Zeyni Habidin Sy, a également été placé en détention provisoire. Toutefois, celui-ci a par la suite bénéficié d’une liberté provisoire.



Mais au moment du procès, il ne s’est pas présenté devant le tribunal. Cette absence a conduit la juridiction à reporter sa décision afin qu’il comparaisse.



Le rôle présumé du complice au centre des débats



À la barre, Khardiata Tandian aurait indiqué que Cherif Zeyni Habidin Sy l’avait aidée, notamment concernant le cachet. C’est précisément ce point qui rend sa comparution importante pour le tribunal.



En rabattant le délibéré, la juridiction veut donc éclaircir le rôle exact du complice présumé avant de se prononcer sur l’affaire.



Une affaire sensible par les personnalités et institutions citées



Ce dossier est particulièrement sensible, car il implique la falsification présumée de la signature d’une haute autorité politique et l’utilisation supposée d’un faux cachet lié à la Présidence de la République.



Selon Les Échos, le tribunal reprendra le dossier le 9 juillet prochain.