Signature falsifiée d’Ousmane Sonko : le tribunal reporte le verdict pour faire comparaître le complice présumé de Khardiata Tandian

Alors que le sort de Khardiata Tandian devait être fixé, le tribunal correctionnel de Dakar a finalement rabattu le délibéré au 9 juillet prochain. Selon Les Échos, la juridiction veut entendre Cherif Zeyni Habidin Sy, présenté comme le complice présumé dans cette affaire de falsification de signature et de faux cachet.


Signature falsifiée d’Ousmane Sonko : le tribunal reporte le verdict pour faire comparaître le complice présumé de Khardiata Tandian
Une décision attendue, finalement reportée
 
Khardiata Tandian devra encore patienter. D’après Les Échos, le tribunal correctionnel de Dakar devait se prononcer sur son sort, mais il a finalement décidé de rabattre le délibéré au 9 juillet prochain.
 
La raison principale de ce report est l’absence de Cherif Zeyni Habidin Sy, présenté comme le complice présumé de la prévenue. Le tribunal souhaite le faire comparaître avant de rendre sa décision.
 
Une fausse lettre de recommandation au cœur du dossier
 
L’affaire porte sur une lettre dans laquelle aurait été falsifiée la signature d’Ousmane Sonko, présenté dans l’article comme l’ancien Premier ministre. Selon Les Échos, Khardiata Tandian aurait aussi apposé un faux cachet du chef de cabinet du président de la République.
 
L’objectif présumé de cette manœuvre était d’obtenir un poste de directrice juridique au sein du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur, le Faise.
 
Une affaire qui remonte à mars 2025
 
Les faits rapportés remontent au mois de mars 2025. Khardiata Tandian, âgée de 39 ans, aurait d’abord falsifié un bon de commande en se présentant comme la titulaire de l’acte en question.
 
Par la suite, elle aurait falsifié la signature d’Ousmane Sonko sur une lettre de recommandation, avant d’y apposer le cachet du chef de cabinet du président de la République. Munie de ce document, elle se serait rendue à la direction du Faise pour déposer la fausse lettre.
 
Le Faise alerte Ousmane Sonko
 
Selon le récit de Les Échos, c’est l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur, Khourichi Abdoulaye Thiam, qui aurait eu des soupçons après réception de la lettre.
 
Il aurait alors informé Ousmane Sonko. Ce dernier, surpris, aurait indiqué que ladite lettre de recommandation n’émanait pas de lui.
 
Cette vérification a fait basculer le dossier sur le terrain judiciaire.
 
Khardiata Tandian placée sous mandat de dépôt
 
À la suite de ces révélations, Khardiata Tandian a été arrêtée, puis placée sous mandat de dépôt le 14 mars 2025.
 
Son acolyte présumé, Cherif Zeyni Habidin Sy, a également été placé en détention provisoire. Toutefois, celui-ci a par la suite bénéficié d’une liberté provisoire.
 
Mais au moment du procès, il ne s’est pas présenté devant le tribunal. Cette absence a conduit la juridiction à reporter sa décision afin qu’il comparaisse.
 
Le rôle présumé du complice au centre des débats
 
À la barre, Khardiata Tandian aurait indiqué que Cherif Zeyni Habidin Sy l’avait aidée, notamment concernant le cachet. C’est précisément ce point qui rend sa comparution importante pour le tribunal.
 
En rabattant le délibéré, la juridiction veut donc éclaircir le rôle exact du complice présumé avant de se prononcer sur l’affaire.
 
Une affaire sensible par les personnalités et institutions citées
 
Ce dossier est particulièrement sensible, car il implique la falsification présumée de la signature d’une haute autorité politique et l’utilisation supposée d’un faux cachet lié à la Présidence de la République.
 
Selon Les Échos, le tribunal reprendra le dossier le 9 juillet prochain. 
Autres articles
Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Naissance du Mouvement Aar Sunu République : Les forces vives se mobilisent contre la révision constitutionnelle

Naissance du Mouvement Aar Sunu République : Les forces vives se mobilisent contre la révision constitutionnelle - 27/06/2026

Afrique du Sud: fébrilité dans le pays avant les marches contre les étrangers en situation irrégulière

Afrique du Sud: fébrilité dans le pays avant les marches contre les étrangers en situation irrégulière - 27/06/2026

Les pays les moins risqués pour les investisseurs en 2026 : Comment le Sénégal s’est retrouvé derrière des économies moins dotées que la sienne

Les pays les moins risqués pour les investisseurs en 2026 : Comment le Sénégal s’est retrouvé derrière des économies moins dotées que la sienne - 27/06/2026

Lutte contre l'insalubrité: la population de Thiès exige la délocalisation du dépôt illégal d'ordures à Grand-Thialy

Lutte contre l'insalubrité: la population de Thiès exige la délocalisation du dépôt illégal d'ordures à Grand-Thialy - 27/06/2026

Prix d'Excellence du journalisme de l'UEMOA 2026 : Deux journalistes Sénégalais et une Ivoirienne sur le podium

Prix d'Excellence du journalisme de l'UEMOA 2026 : Deux journalistes Sénégalais et une Ivoirienne sur le podium - 27/06/2026

Health Tech’Innov Challenge : les étudiants de l’UASZ innovent pour transformer le système de santé

Health Tech’Innov Challenge : les étudiants de l’UASZ innovent pour transformer le système de santé - 27/06/2026

Réformes constitutionnelles : Yoro Dia évoque une « arme de distraction massive » utilisée par les deux ailes de Pastef

Réformes constitutionnelles : Yoro Dia évoque une « arme de distraction massive » utilisée par les deux ailes de Pastef - 27/06/2026

Bachir Fofana interpelle Cheikh Diba sur le cas Khadim Bâ: « Il faut qu’il nous dise pourquoi son dossier traîne jusqu’à présent »

Bachir Fofana interpelle Cheikh Diba sur le cas Khadim Bâ: « Il faut qu’il nous dise pourquoi son dossier traîne jusqu’à présent » - 27/06/2026

Révision constitutionnelle : les députés convoqués en plénière Lundi à l’Assemblée nationale

Révision constitutionnelle : les députés convoqués en plénière Lundi à l’Assemblée nationale - 27/06/2026

Patrimoine foncier des Kounta : la Famille accuse, alerte l’État et annonce une bataille judiciaire

Patrimoine foncier des Kounta : la Famille accuse, alerte l’État et annonce une bataille judiciaire - 27/06/2026

Faux billets de 32 milliards : le procès de Seydina Fall Bougazelli encore repoussé

Faux billets de 32 milliards : le procès de Seydina Fall Bougazelli encore repoussé - 27/06/2026

Saint-Louis : le faux professeur de l’UIDT logeait dans des hôtels avant de disparaître sans payer

Saint-Louis : le faux professeur de l’UIDT logeait dans des hôtels avant de disparaître sans payer - 27/06/2026

Viol présumé suivi de grossesse d’une femme mariée sourde-muette: un commerçant interpellé à Nioro

Viol présumé suivi de grossesse d’une femme mariée sourde-muette: un commerçant interpellé à Nioro - 27/06/2026

Aide aux victimes des inondations : la Dsc démantèle un présumé système d’extorsion sur fonds publics

Aide aux victimes des inondations : la Dsc démantèle un présumé système d’extorsion sur fonds publics - 27/06/2026

Nianing : pour payer ses ordonnances, un vigile dévalise la villa de sa patronne malade

Nianing : pour payer ses ordonnances, un vigile dévalise la villa de sa patronne malade - 27/06/2026

Dakar : le procès des quatre élèves accusés du vol de 100 millions FCFA renvoyé

Dakar : le procès des quatre élèves accusés du vol de 100 millions FCFA renvoyé - 27/06/2026

Saly : elle fabrique un faux certificat de mariage et poursuit son ex-concubin français pour abandon de famille

Saly : elle fabrique un faux certificat de mariage et poursuit son ex-concubin français pour abandon de famille - 27/06/2026

La Vallée croule sous son riz : 335 000 tonnes en souffrance, les producteurs redoutent la faillite

La Vallée croule sous son riz : 335 000 tonnes en souffrance, les producteurs redoutent la faillite - 27/06/2026

Thiès/ Promesse de 195 euros par semaine: cinq responsables présumés d’un réseau QNET déférés pour escroquerie

Thiès/ Promesse de 195 euros par semaine: cinq responsables présumés d’un réseau QNET déférés pour escroquerie - 27/06/2026

Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à la Marine nationale et à l'Armée de l'air

Forces armées : Yankhoba Diémé en visite à la Marine nationale et à l'Armée de l'air - 27/06/2026

Cultiver profondément la Chine : comment la « chaîne chinoise » est devenue un maillon essentiel pour l'avenir

Cultiver profondément la Chine : comment la « chaîne chinoise » est devenue un maillon essentiel pour l'avenir - 26/06/2026

Lutte antidrogue : Les Douanes incinèrent 643 plaquettes de cocaïne à la SOCOCIM

Lutte antidrogue : Les Douanes incinèrent 643 plaquettes de cocaïne à la SOCOCIM - 26/06/2026

Thione Niang, nommé ambassadeur itinérant par le Pr Bassirou Diomaye Faye

Thione Niang, nommé ambassadeur itinérant par le Pr Bassirou Diomaye Faye - 26/06/2026

Plus de 50.000 personnes portées disparues après les séismes au Venezuela

Plus de 50.000 personnes portées disparues après les séismes au Venezuela - 26/06/2026

Campagne de distribution des semences à Linguère : Fatou Sarr plaide pour le règlement des dettes, une hausse des quotas et la formation des producteurs

Campagne de distribution des semences à Linguère : Fatou Sarr plaide pour le règlement des dettes, une hausse des quotas et la formation des producteurs - 26/06/2026

Liban: l'armée israélienne affirme avoir tué sept membres du Hezbollah

Liban: l'armée israélienne affirme avoir tué sept membres du Hezbollah - 26/06/2026

Mali: Tombouctou privée d'eau courante et d'électricité depuis une semaine

Mali: Tombouctou privée d'eau courante et d'électricité depuis une semaine - 26/06/2026

Le chef du Hezbollah appelle à un retrait israélien

Le chef du Hezbollah appelle à un retrait israélien "inconditionnel" du Liban - 26/06/2026

Distinction : Le Colonel Abdou Mbengue élevé au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion

Distinction : Le Colonel Abdou Mbengue élevé au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion - 26/06/2026

DAROU MOUHTY- La cité de Mame Thierno va étrenner son sixième forage dont la pose de la première pierre a été présidée par le khalife

DAROU MOUHTY- La cité de Mame Thierno va étrenner son sixième forage dont la pose de la première pierre a été présidée par le khalife - 25/06/2026

RSS Syndication