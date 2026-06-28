Nouvelle réplique sismique au Venezuela: la fureur gronde contre le gouvernement qui “ne fait rien”

“Le gouvernement ne fait rien pour le peuple!”, crie un Vénézuélien à la présidente du pays, devant une tour de 22 étages réduite en un amas de décombres par les tremblements de terre. Un nouveau séisme d'une magnitude de 4,8 a été enregistré samedi au Venezuela, aux abords de la région dans laquelle deux séismes consécutifs de magnitudes de 7,2 et 7,5 ont été ressentis mercredi.

Un nouveau séisme d’une magnitude de 4,8 a été enregistré samedi, aux abords de la région dans laquelle deux séismes consécutifs de magnitudes de 7,2 et 7,5 ont été ressentis mercredi.



L’information a été rapportée par le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM). L’épicentre du séisme est situé à 10 kilomètres de profondeur, à environ 70 kilomètres à l’ouest de la capitale vénézuélienne, Caracas.



Le double tremblement de terre de mercredi a causé la mort d’au moins 1.450 personnes, selon un dernier bilan des autorités locales, et mené à la disparition de près de 50.000 autres, selon l’ONU.



Les proches des victimes et des disparus, mais aussi de nombreux bénévoles et volontaires fouillent tant bien que mal pour retrouver des survivants. Ils dénoncent à grands cris le manque de soutien, voire l’absence totale du gouvernement, dans les opérations de sauvetage. La colère et l’impuissance des Vénézuéliens sont de plus en plus palpables.



“On entend sa voix”

À La Guaira, une station balnéaire située à 40 km de Caracas et l’une des zones les plus touchées par les séismes, les habitants ont fouillé les décombres pendant des heures pour secourir Dana, une fillette de neuf ans ensevelie depuis plus de 18 heures et dont les appels à l’aide se sont peu à peu espacés.



Sa mère pleure à chaudes larmes. “Depuis hier soir, on essaie de sortir la petite fille et on entend sa voix là-bas”, déclare à l’AFP Dani Rizo, 48 ans, l’un des habitants participant aux opérations de sauvetage.



Aucune aide de secouristes, des services publics ou de l’armée n’est jamais arrivée. “Elle est morte maintenant”, raconte Dani, submergé par la tristesse, alors que le corps de la fillette reste toujours enseveli.



Sur place, les gens disent avoir besoin de générateurs électriques, de meuleuses pour couper le métal et de bulldozers pour déblayer les décombres et chercher des survivants.



“Il y a un endroit où se trouve une jeune fille qui me répond et qui s’appelle Jennifer, au 11e étage. Mais nous n’avons pas d’outils, nous ne pouvons pas l’aider”, déplore à l’AFP Antonio Bermúdez, 45 ans, un autre habitant de La Guaira.

