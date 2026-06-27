Saint-Louis : le faux professeur de l’UIDT logeait dans des hôtels avant de disparaître sans payer

Une plainte venue d’un hôtel



Le 24 juin, le commissariat de Saint-Louis a reçu une lettre de plainte du sieur P. O. Ly. Ce dernier déclarait qu’un individu s’était présenté à l’hôtel « Flys » sous une fausse identité.



L’homme aurait été reconnu par l’un des employés comme une personne ayant déjà séjourné à l’hôtel « Résidence » en 2022, avant de disparaître sans payer sa facture. Le gérant a également indiqué que le suspect s’était présenté comme professeur de l’université Iba Der Thiam de Thiès, UIDT, sans document officiel, avec une fausse adresse mail et une fausse identité.



La police intervient, le suspect saute par la fenêtre



Après la plainte, des agents ont été chargés de mener les investigations et de procéder à son interpellation. Arrivés sur place, les policiers ont toqué à la porte.



Mais le mis en cause les aurait aperçus. Selon Libération, il a alors sauté par la fenêtre du premier étage avant de tomber. Une fouille corporelle a permis de retrouver sur lui de fausses identités.



Professeur, ingénieur ou homme d’affaires



Interrogé sommairement sur place, l’homme aurait changé plusieurs fois de version. Il se serait présenté tantôt comme professeur, tantôt comme ingénieur ou encore comme homme d’affaires.



Dans la foulée, il aurait affirmé pratiquer ce type d’acte depuis plus de quatre ans. Le procédé présumé était simple : séjourner dans différents hôtels, utiliser de fausses identités, puis disparaître sans régler la facture.



Une fracture après la chute



Après sa chute, le mis en cause se plaignait de douleurs à la jambe. Une réquisition a été adressée au médecin-chef de l’hôpital régional de Saint-Louis afin qu’il soit reçu et traité.



Les résultats médicaux ont révélé une fracture. Il a été pris en charge. Le procureur a été informé et l’enquête ouverte se poursuit, selon Libération.