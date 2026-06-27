Health Tech’Innov Challenge : les étudiants de l’UASZ innovent pour transformer le système de santé


Health Tech’Innov Challenge : les étudiants de l’UASZ innovent pour transformer le système de santé
 L’innovation technologique au service de la santé était à l’honneur ce jeudi 25 juin 2026 à l’Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences de la Santé de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). Dix équipes d’étudiants en médecine ont présenté des solutions innovantes destinées à améliorer l’accès aux soins, renforcer la prise en charge des patients et répondre aux défis du système sanitaire sénégalais, à l’occasion de la finale du Health Tech’Innov Challenge.

Organisée par l’incubateur Innov’Zig, avec le soutien de partenaires dont Amref Health Africa, cette compétition a permis aux futurs professionnels de santé de démontrer leur capacité à concevoir des solutions adaptées aux réalités du terrain.
Au terme des délibérations, le projet Tri Alert QR a décroché le premier prix, assorti d'une récompense d'un million de francs CFA. Cette application permet de centraliser les données médicales des patients afin de faciliter une prise en charge rapide et efficace en cas d'urgence. La deuxième place est revenue au projet Drone Care Sénégal, récompensé de 750 000 francs CFA.

Plusieurs autres initiatives ont retenu l'attention du jury. MediTrack propose un système de consultation médicale à domicile pour les populations rurales, tandis que Mobilapsol mise sur une clinique mobile destinée notamment au suivi des femmes enceintes. Le projet Wallouma ambitionne, quant à lui, d'assurer le transport de poches de sang par drones entre les banques de sang et les structures sanitaires afin de réduire les délais d'intervention.

L'intelligence artificielle était également au rendez-vous avec Medlingua AI, une application de traduction intégrant plusieurs langues nationales pour améliorer la communication entre soignants et patients. De son côté, Sen Sos développe une plateforme visant à accélérer les interventions lors des accidents de la circulation.

Pour le coordonnateur d'Innov’Zig, Dr Ismaïla Sène, cette compétition confirme le potentiel de la jeunesse sénégalaise en matière d'innovation. « Nous voulons poursuivre l'accompagnement de ces jeunes porteurs de solutions. Leur créativité et leur engagement montrent que l'innovation peut apporter des réponses concrètes aux défis de notre système de santé », a-t-il déclaré.
Même satisfaction du côté de la présidente du jury, Dr Oumy Thiongane, qui a salué la qualité des projets en lice.
« Le niveau était particulièrement élevé et le choix n'a pas été facile. Ces projets démontrent que la recherche et l'innovation ont un avenir prometteur dans le domaine de la santé », a-t-elle affirmé.

Au-delà des distinctions décernées, cette édition du Health Tech’Innov Challenge a surtout mis en lumière une nouvelle génération d'étudiants déterminés à mettre la technologie au service des populations, avec l'ambition de rendre les soins plus accessibles, plus efficaces et davantage adaptés aux réalités locales.
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Samedi 27 Juin 2026
Dakaractu



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