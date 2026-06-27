Prix d'Excellence du journalisme de l'UEMOA 2026 : Deux journalistes Sénégalais et une Ivoirienne sur le podium

La Plateforme des Médias de l'UEMOA, en collaboration avec la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a dévoilé le palmarès de l'édition 2026 du Prix d'Excellence du journalisme de l'UEMOA, récompensant les meilleures productions journalistiques consacrées aux questions économiques et financières dans l'espace communautaire.



À l'issue des délibérations d'un jury composé de sept experts issus des différents pays membres de l'Union, trois journalistes ont été distingués pour la qualité de leurs travaux.



La première place est revenue à Aïcha Fall (Sénégal, Seneweb), suivie de Moustapha Toumbou (Sénégal, Seneweb), qui décroche la deuxième place. La troisième distinction a été attribuée à Nadège Koffi (Côte d'Ivoire), du média Afrique Économie.



Institué à la suite du Forum d'Abidjan sur la presse économique et financière, ce prix vise à promouvoir un journalisme économique de qualité, encourager l'investigation financière, renforcer l'éducation financière des citoyens et contribuer à la promotion de l'intégration régionale au sein des huit États membres de l'UEMOA.



Pour cette édition 2026, les candidats étaient invités à soumettre des productions publiées ou diffusées entre le 1er janvier et le 15 mai 2026 dans les catégories presse écrite, radio, télévision et médias numériques. Les œuvres en compétition portaient notamment sur des thématiques liées à la gouvernance budgétaire, à l'inclusion financière, au marché financier régional, aux politiques monétaires, à la lutte contre la corruption et à l'économie verte.



Les productions ont été évaluées par un jury composé de sept membres représentant plusieurs pays de l'espace UEMOA, garantissant ainsi une appréciation pluraliste fondée sur la qualité journalistique, la rigueur méthodologique et la pertinence des sujets traités.



La cérémonie officielle de remise des prix s'est tenue à Dakar, à l'occasion de la clôture du Forum International de la Presse Économique de l'Afrique de l'Ouest (FIPE-UEMOA / West Africa Eco Forum), organisé du 24 au 26 juin 2026.



Cet événement a réuni les principales autorités de la Commission de l'UEMOA, ainsi que plusieurs institutions financières régionales, notamment la BCEAO, la BOAD, la BIDC et la BRVM, autour des enjeux de transparence, de gouvernance économique et de développement des marchés financiers en Afrique de l'Ouest.



Dans son communiqué, la Plateforme des Médias de l'UEMOA a adressé ses chaleureuses félicitations aux lauréats pour la qualité exceptionnelle de leurs investigations et remercié l'ensemble des candidats pour leur contribution au rayonnement du journalisme économique dans l'espace communautaire.

