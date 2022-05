TOUBA - Mohamed Sylla : « Entre les populations de Touba et le Président Sall, il y a un problème d’intermédiaire fiable »

Après un certain nombre de quartiers où il a été octroyer des financements aux femmes dans la cité religieuse de Touba, Mohamed Sylla et son équipe ont été ce week-end à Darou Khoudoss 03.



Le jeune leader politique n’a pas manqué, dans son discours, de jeter des pierres dans le jardin de ces leaders qui s’interposent entre le Président Macky Sall et les populations et qui n’ont jamais joué franc jeu.



« Ces gens-là n’ont jamais transmis nos doléances au Chef de l’État et ne vont jamais remettre ce que le Président nous donne. Nous avons vu de nos propres yeux, ce dont vous souffrez et nous irons lui rendre compte. Il est temps qu’il gagne à Touba au vu de tout ce qu’il fait pour la cité ».



Un geste salué par les femmes et les dignitaires du quartier qui ont promis de répondre à l’appel de leur mécène et de voter en faveur de son leader à l’occasion des élections législatives...