TOUBA – Mansour Faye reçu par Serigne Mountakha: « Je vous recommande davantage de longanimité et sachez que je prie constamment pour vous »

Libéré, il y a une semaine, Mansour Faye s’est rendu ce jeudi à Touba pour rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce déplacement, hautement symbolique, a été marqué par un échange empreint de spiritualité et de soutien moral.



Le guide religieux a exprimé sa compassion envers l’ancien ministre, l’invitant à faire preuve de patience et de résilience face aux épreuves: « Je vous recommande la longanimité et je prie constamment pour vous », a-t-il déclaré. Il en a profité pour saluer l’action du Président Macky Sall, affirmant: « Dama koy sagoo… et il a été d’une grande utilité à nos côtés », témoignant ainsi de sa reconnaissance.



Mansour Faye était accompagné d’une restreinte délégation composée de personnalités religieuses et politiques dont Daouda Faye, Abdou Lahad Seck Sadaga, et Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, renforçant le caractère solennel de cette visite.



Mansour Faye n'a pas manqué de se rendre chez le regretté Makhtar Diène , rappelé à Dieu suite à un accident, pour présenter ses condoléances.

