TOUBA - Le fils d’un regretté Khalife Général des Mourides lance le mouvement politique « Jokk Jotna » …

Serigne Saliou Mbacké vient de donner une nouvel élan à son engagement citoyen. Le fils de Serigne El Hadj Bara Mbacké, ancien Khalife Général des Mourides, a officiellement mis en scelle une structure politique dénommée « Jokk Jotna », pour dit-il, défendre les intérêts des populations Sénégalaises. « Je ne suis ni du pouvoir ni de l’opposition, mais du peuple », aura-t-il notamment précisé à l’occasion du lancement de ce mouvement.





« Nous n’avons pas le droit de rester les bras croisés face aux souffrances des populations Sénégalaises et de Touba plus précisément. C’est vrai que nous avons toujours essayé d’être à leurs côtés, mais aujourd’hui, la situation est telle que nous avons décidé de redoubler d’efforts. Qui ose dire ne pas être au courant des difficultés énormes auxquelles nos familles sont confrontées ? », dira le chef religieux qui poursuit : « Nous ne souhaitons pas devenir député ou maire. Nous avons juste l’ambition de servir de bouclier aux populations par rapport aux mauvaises politiques et autres formes de démagogie ».