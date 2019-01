TOUBA- ' Le Mouvement Anti-Gouvernance Sombre et Tortueuse' (MAG-SOT) est né et compte combattre le candidat Macky Sall

MAG-SOT, né pour combattre le Président Macky Sall, a officiellement lancé ses activités politiques à Ndame (Touba) en perspective de la prochaine élection présidentielle de février 2019. Ces jeunes qui revendiquent leur proximité avec Ousmane Sonko, estiment que '' l'organisation de l'élection présidentielle souffre déjà de desiderata regrettables qui pourraient faciliter la tâche au candidat d'en face. ''



Par la voix de Saliou Dione, les jeunes ont dénoncé '' cette manie que la coalition Présidentielle a d'acheter des consciences, à corrompre les plus vulnérables et à intimider les plus engagés pour garder le pouvoir. '' Ils donneront le portrait du futur Chef de l'État du Sénégal. '' Le Sénégal a besoin d'un Président et de dirigeants qui ont les mains propres, d'un Président qui ne vendra ce pays aux Français. '' Interpelés sur les accusations impliquant Sonko dans des deals financiers, Saliou Dione et ses camarades parleront de '' manipulation... ''