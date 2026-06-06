TOUBA- L’hôpital Fawzeini prépare son 21 ème anniversaire par des consultations gratuites

À l’occasion de ses 21 ans, l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba offre des consultations ophtalmologiques gratuites. Cataracte et glaucome : deux fléaux visuels au cœur de cette action. Le docteur El Bachir Niang annonce les journées d’inscription les 9 et 10 juin. Il profitera de sa rencontre avec DakarActu- Touba pour inviter les populations à faire de leurs yeux une priorité .
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