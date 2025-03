TOUBA - Intrusion du football / Les Baayfall signalent que la cité compte 06 écoles de foot et 27 Asc de navétanes, …mais jurent de réagir

Le trop-plein d’activités en période de Ramadan ne les a guère empêché de réveiller la fatwa contre le football.

Les Baayfaal ont, en effet, repris et intensifié leurs critiques contre l’intrusion de ce type de sport à Touba. Leur rencontre de jeudi a servi de tribune pour dénoncer et avertir les acteurs incriminés.

Selon Serigne Saliou Fall, qui parlait au nom du Khalife des Baayfall, le foot menace, considérablement, les valeurs religieuses de la cité. Il accuse des acteurs extérieurs d’utiliser le football comme un outil pour « combattre l’Islam », soulignant que cette stratégie aurait déjà « éteint » la religion dans d’autres régions du monde. Ainsi, affirment-ils que « le football a pris une ampleur inquiétante à Touba, avec la présence de 06 écoles de football identifiées que sont Moom Sa reew, Yeewu, BFC Touba, Olympic de Touba, Galaxy etc… et 27 Asc de navétanes. »

Citant des noms, le chef religieux indiquera que Touba abrite, dans le mouvement Navétane, des « zones » avant de regretter qu’un fils de la cité soit parmi les prétendants au poste de Président de l’ODCAV de Mbacké. (Dakaractu se garde de citer les noms évoqués).

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions récurrentes. En octobre 2023, des affrontements violents ont éclaté au quartier HLM de Touba lorsque des Baayfall ont tenté d’interpeller un jeune jouant au football, provoquant des blessés et des dégâts matériels. En 2024, plusieurs dizaines de jeunes ont été interpellés et arrêtés par les Baayfaal alors qu’ils revenaient du stade Iba Guèye de Mbacké. Ils ont tous été rasés.



Les Baye Fall, chargés par le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké de veiller à la « sacralité » de Touba, estiment que le football favorise des comportements contraires aux principes religieux, comme la consommation de drogues. Fort de ce constat, ils interpellent plusieurs institutions pour agir contre cette « normalisation » du football. Parmi elles, le chef religieux citera le ministre de l’Intérieur, le ministre des Sports (accusés de laxisme face à la prolifération des clubs), le préfet de Mbacké, le sous-préfet de Ndame et les maires de Mbacké et de Touba (critiqués pour leur inaction malgré les interdictions formelles de football et de politique dans la villes).