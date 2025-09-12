TOUBA EN DEUIL- Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, s’est éteint.

La communauté mouride est frappée par une perte immense avec le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss. Figure spirituelle respectée et héritier de la tradition de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Ahmadou Mokhtar incarnait la rigueur, la piété et le sens du service religieux.



Son départ laisse un vide profond au sein de la famille Mbacké et dans le cœur des fidèles, qui se souviennent de son engagement indéfectible pour la préservation des enseignements mourides et le rayonnement de Darou Khoudoss.



DakarActu présente ses sincères condoléances à la communauté mouride.



Nous y reviendrons…