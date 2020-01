(TOUBA) CHASSE AUX GRANDS BANDITS / La DSP sort son armada et met à contribution la Dpj et le Gmi.

Aux braquages répétés et perpétrés avec moyens de locomotion automobile et utilisation d'armes à feu, la Direction de la Sécurité Publique a décidé de répondre par une série d'opérations de sécurisation. Les services de Abdou Wahab Sall se sont, d'ailleurs, voulus clairs. Il faut agir vite et de manière énergique.



Face à la presse, le DSP qui a personnellement procédé au lancement des opérations de sécurisation dénommées " Samm Suñu Karange", dira par le biais de son porte-parole, que " le plan d'opérations a pour objectif d'élucider les cas de braquage enregistrés entre Touba et Mbacké, rechercher et interpeller les malfaiteurs, occuper le terrain et assurer une présence permanente. "



En effet, explique-t-il, "durant le dernier trimestre de 2019, Touba et Mbacké ont enregistré des cas de cambriolage laissant apparaitre un sentiment d'insécurité chez les populations. Le DSP a , ainsi, lancé officiellement le démarrage de ces opérations le 20 janvier à 21 heures à Touba et à Mbacké le 21 janvier à 21 heures. Ce lancement s'est déroulé sans incident. "



Au titre des moyens engagés, 186 agents ont été mobilisés avec le renfort des éléments de la Direction de la Police Judiciaire et du Groupement mobile d'intervention. Pour l'occasion, une amada a été dépêchée. Avec 11 véhicules, 8 patrouilles dont une permanente au marché Ocass ont été effectuées dans les 48 heures dont 2 à Mbacké et 6 à Touba, non content d'avoir installé 16 check-points.



En 48 heures, 219 interpellations ont été enregistrées, 162 personnes immobilisées pour vérification d'identité, 5 personnes arrêtées pour détention et usage de chanvre indien, 23 autres embarquées pour ivresse publique manifeste, 8 pour vagabondage, 4 pour usage de produits prohibés, 3 pour conduite sans permis, 1 pour vol, 8 pour jeux de hasard sur la voie publique, 6 pour nécessité d'enquête... 419 pièces ont été saisies, 59 véhicules mis en fourrière ainsi que 16 motos ayant subi le même sort. Les opérations se sont déroulées, sans incident , signalera la direction de la sécurité publique.