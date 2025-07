TGI de Kaolack : Deux morts dans un accident de "Cheikhou Chérif", le chauffeur condamné

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kaolack a rendu son verdict ce mercredi dans l'affaire de l'accident impliquant un véhicule de transport en commun de type "Cheikhou Chérif". Ce drame, qui a coûté la vie à deux personnes près de la gare routière de Nioro, dans la commune de Kaolack, a vu le chauffeur être reconnu coupable.



Homicide involontaire et sanctions prononcées

Le chauffeur, identifié sous le nom de Sakho, a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il a été condamné à trois (3) mois de prison ferme, à une amende de 200 000 FCFA, et son permis de conduire a été confisqué pour une durée d'un an.



Rappel des faits

Les faits remontent au 17 juillet dernier. Le véhicule "Cheikhou Chérif", alors qu'il tentait un dépassement par la droite, avait violemment percuté un camion en stationnement sur le bas-côté de la route.



L'accident avait eu un lourd bilan : deux personnes sont décédées, l'une sur le coup et l'autre après son évacuation à l'hôpital régional de Kaolack. Sept (7) autres blessés avaient également été enregistrés.