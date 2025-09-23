TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

En plus d'une peine de deux années de prison dont un ferme, Modou Khabane Diop, un sénégalais émigré d'Italie depuis 2002, a été condamné à verser 40 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts à Abdou Aziz Dieng. En effet, l'émigré, père de trois enfants et marié à une épouse, a été reconnu coupable du chef d'escroquerie au voyage.



Domicilié à Rome où il exerce le métier de plombier, Modou Khabane Diop qui noue ûe relation amicale avec son compatriote Pape Dieng, convainc ce dernier qu'il était en relation d'affaires avec un préfet italien qui delivrait des contacts de travail pour les africains désirant émigrer en Italie. C'est à partir de ce moment que Pape Dieng le met en contact avec son jeune frère Abdou Aziz Dieng.



Croyant les dires de l'émigré, Abdou Aziz Dieng lui remet non seulement son argent et ses documents, mais il lui donne également ceux d'une vingtaine d'amis, voisins et simples connaissances. Au fil du temps, la somme encaissée par Modou Khabane Diop atteint plus de quarante millions Cfa.



Mais après avoir reçu lesdites sommes, l'émigré, sans doute motivé par une volonté de rouler dans la farine Abdou Aziz Dieng et compagnie, décide de couper tout contact. Quand il réalise que le Modou-Modou était un escroc, Abdou Aziz Dieng porte plainte, attendant que celui-ci rentre au bercail.



Lors de la dernière célébration du grand Magal de Touba, Modou Khabane Diop rentre discrètement, pensant pouvoir passer le grand Magal en famille et repartir ni vu ni connu. Mais Abdou Aziz Dieng qui épiait ses déplacements informe les éléments de la brigade spéciale de gendarmerie de Touba qui procèdent à l'arrestation du Modou-Modou.



Devant le juge, il n'a reconnu que 19,5 millions sur les 37,5 millions Cfa que Abdou Aziz Dieng a déclaré lui avoir remis. Le procureur Farba Niowi Ngom, convaincu de la culpabilité du prévenu a requis contre lui une peine d'un an dont six mois ferme.



Les demandes de relaxe de l'avocat de la défense, en l'occurrence Maître Assane Dioma Ndiaye, n'ont pas pesé lourd sur la décision du juge qui est passé au-delà de la peine demandée par le parquet en condamnant Modou Khabane Diop à deux ans dont un ferme et 40 millions Cfa de dommages et intérêts.