Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État : "L'institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose..." (Djibril Bâ)

Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du mouvement "Progrès" dirigé par M. Djibril Bâ s'est félicité des nouvelles directives émanant du chef de l'État en direction des ministres visant à promouvoir la "gestion axée sur les résultats" (la GAR). "J’adresse toutes mes félicitations au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour avoir enjoint l’ensemble des ministres à inscrire leur action dans une démarche rigoureuse de gestion axée sur les résultats. Après près de vingt mois d’exercice, l’institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose désormais comme une exigence incontournable", a-t-il fait remarquer.

Et pour une mise en œuvre efficace du PRES, l'Ingénieur Financier a insisté sur "l'opérationnalisation effective du système de suivi-évaluation des chantiers de l’État". "À la suite de la signature de nombreuses conventions de partenariat et de protocoles d’accord; qui ont tracé les axes de coopération avec les acteurs nationaux et internationaux , l’heure n’est plus aux seules intentions, mais à l’opérationnalisation effective du système de suivi-évaluation des chantiers de l’État, secteur par secteur. C’est une condition sine qua non pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre du PRES. La conduite des politiques publiques doit désormais se caractériser par la célérité, l’efficience et la focalisation sur l’impact réel au bénéfice des populations."

"Il en découle que chaque membre du gouvernement, disposant d’un agenda préalablement défini, sera tenu d’une évaluation périodique à l’aune d’objectifs SMART et d’indicateurs objectivement vérifiables (IOV). Cette dynamique exige, en amont, des réformes structurelles profondes au sein de l’administration; notamment dans certaines directions stratégiques, afin d’assurer la continuité et l’efficacité de l’action publique à la base.