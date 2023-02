Suspension de Walfadjri Tv : « Le Cnra continue à violer la loi (…) les acteurs des médias vont se lever comme un seul homme et faire face! » (Ibrahima Lissa Faye, APPEL).

Le président de l'Association des professionnels de la presse en ligne (Appel), Ibrahima Lissa Faye, a dénoncé la décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra) suspendant pour une semaine les programmes de la télévision Walfadjri.

En déplacement, ce 11 février, dans les locaux de l’organe de presse pour témoigner son soutien au groupe, le journaliste a condamné fermement la posture du Cnra.



« C’est désolant et c’est regrettable qu’on en arrive là et ça commence à être monnaie courante parce que c’est la troisième fois que le signal de Walfadjri est coupé pour des broutilles et cette fois-ci, c’est beaucoup plus flagrant et beaucoup plus désolant dans la mesure où il n’y a même pas eu de sommation, ni de mise en demeure encore moins un avertissement, or nous savons tous que dans le code de la presse l’article 210 parle de différentes étapes avant d’en arriver à la coupure d’un signal parce que c’est très grave et rien de cela n’a été fait par le Cnra qui continue à violer la loi », a confié Ibrahima Lissa Faye.

Selon lui, le Cnra n’a plus intérêt à exister car dépassé par l’évolution du monde.



« Le Cnra est caduc et il ne devrait plus exister maintenant parce que dans le code de la presse de juillet 2017, on parle d’un nouvel organe de régulation qui va s’occuper de tous les médias aussi bien la presse écrite, la presse en ligne, la presse audiovisuelle et donc qui va également pouvoir travailler avec le Cored pour surtout assainir et professionnaliser le milieu. Ce que le Cnra est en train de faire c’est une forfaiture. On ne peut plus laisser faire le Cnra parce que ses agissements datent d’une autre époque, mais également aussi, on est une démocratie. Je pense qu’on ne peut pas stagner, reculer pendant que d’autres pays avancent. On a depuis longtemps sensibilisé le président de la République, le gouvernement, sur la nécessité d’avoir un nouvel organe de régulation qui vraiment est adapté à ce contexte marqué par la percée des technologies de l’information et de la communication, mais également aussi une régulation beaucoup plus englobante qui va couvrir tous les secteurs des médias », a-t-il indiqué.

À en croire le président de Appel, ce qui est arrivé à Walfadjri est à condamner, c’est à dénoncer et avertit sur des actions concrètes qui seront déroulées en ce sens pour que pareilles violations ne puissent prospérer.



« Tous les acteurs des médias vont se lever comme un seul homme et faire le nécessaire pour que ça n’arrive plus parce qu’on va vers 2024 et ça va être encore beaucoup plus grave parce que nous avons vu que les hostilités ont déjà commencé, on est en pleine campagne et si on ne fait pas attention, le pire peut arriver et donc il faut être en alerte, faire ce qu’il y a à faire, mais surtout continuer le travail des assises », a plaidé Ibrahima Lissa Faye.