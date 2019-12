Surexploitation et utilisation de techniques de pêche prohibées : Un forum offert pour discuter des problèmes du littoral.

La situation de la pêche préoccupe, à plus d’un titre, certains acteurs du secteur. Mais ce ne sont pas les seuls. Il en est de même pour des acteurs de la presse qui ont pris conscience de la situation dégradante du secteur de la pêche au Sénégal. Et c’est ce qui a engendré le lancement d’une initiative en direction des communautés à travers un programme dénommé ‘’Radio du Littoral’’ qui se veut un moyen de ‘’promouvoir le secteur de la pêche, comme moteur de développement, sensibiliser les populations sur la dégradation des côtes et offrir un forum pour discuter des problèmes du littoral’’. Une initiative conduite par la journaliste Marème Mbengue.





Coordinatrice dudit projet, elle affirme : ‘’il s’agira, à travers ce projet d’une durée de 7 mois, d’informer et de sensibiliser les populations sur les incidences liées à cette gestion ; d’exhorter les populations à la préservation de ces ressources à travers un changement positif de comportement et enfin d’accompagner les organisations de pêcheurs, en fonction des spécificités des zones à une meilleure maîtrise et une exploitation judicieuse de leurs ressources’’.



Nul doute que la pêche occupe une place incontournable dans l’économie du Sénégal. À ce titre, M. Mbengue de relever le constat fait ‘’depuis de nombreuses années que le secteur est menacé du fait, non seulement de la surexploitation de la ressource, mais aussi de l’activité intensive des bateaux de pêche étrangers’’.



‘’Le secteur (de la pêche) est confronté à de graves déséquilibres au niveau de l’exploitation des ressources. De sérieux risques de rupture biologique se posent pour beaucoup d’espèces. À présent, de fortes pressions sont exercées sur les ressources halieutiques à travers une flottille de plus en plus performante, de mauvaises pratiques et l’utilisation de techniques de pêche prohibées’’, a encore souligné la coordinatrice dudit projet.



Celle-ci, dans son propos liminaire, a rappelé qu’avec ‘’plus de 700 kms de côtes, le Sénégal possède une façade maritime très importante. Son espace maritime couvre 198 000 Km² soit un peu plus que la superficie du pays. Cette situation favorable explique l’importance que la pêche joue dans le secteur primaire sénégalais. La profession occupe une part très importante dans l’économie Sénégalaise, de la pêche artisanale à la transformation des produits halieutiques, en passant par la commercialisation et les industries’’.



En ce qui concerne le littoral, a-t-elle ajouté, il est fortement atteint par le phénomène de la dégradation continue. La pollution des zones de débarquement a atteint, à présent, des niveaux de plus en plus inquiétants. Un phénomène exacerbé par l’urbanisation galopante et les effets des changements climatiques’’. D’où la nécessité, selon elle, d’initier ce projet dont le lancement, a eu lieu ce lundi 23 décembre 2019 au profit des acteurs du secteur de la pêche, sous la présidence de Mamadou Goudiaby, Directeur de la pêche et de Banda Diop, conseiller technique du ministre en charge des pêches et de l’Economie maritime.