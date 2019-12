Sur le départ : La représentante résidente de l’ONU décorée par le Chef de l’Etat

La Coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Priya Gajraj quitte le Sénégal. Elle a fait ses adieux au Président Macky Sall hier au cours d’un entretien avec ce dernier. « Elle a salué l'excellence de la coopération entre les Nations Unies et le Sénégal et a réaffirmé son soutien aux efforts de développement », selon un communiqué de la Présidence. Elle a reçu la distinction de Commandeur de l'Ordre National du Lion. « Un immense honneur d'avoir servi au Sénégal et recevoir cette distinction. C'est une reconnaissance des efforts d’Onu Sénégal en soutien à l'émergence du pays », a-t-elle twitté.