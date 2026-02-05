Supporters sénégalais détenus au Maroc : le procès renvoyé au 12 février

Le procès des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, remportée par le Sénégal, a été renvoyé au 12 février prochain, a annoncé leur avocat, Me Patrick Kabou.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’avocat précise que ce renvoi est lié au mouvement de grève des avocats locaux. « Le procès est renvoyé au 12 février », a-t-il indiqué.

Me Kabou informe également que plusieurs parties étaient présentes à l’audience, notamment des représentants de la diplomatie et du consulat du Sénégal, ainsi que d’autres compatriotes, dont le président du 12e Gaïndé.

Par ailleurs, l’avocat des supporters sénégalais fait savoir qu’une nouvelle demande de liberté provisoire a été déposée en faveur des personnes détenues. Il précise également que son équipe procède actuellement à une visite des différentes maisons d’arrêt et de détention afin de faire le point avec les compatriotes concernés.