Justice: l’ancienne députée Amy Ndiaye Gniby réclame 10,3 millions à un opérateur économique

L’ambiance était tendue ce matin au tribunal des flagrants délits de Diourbel. La députée Amy Ndiaye Gniby, bien connue dans le milieu politique et des affaires, est venue réclamer son dû. En face d’elle, Modou Mbengue, un opérateur économique qui clame son innocence mais que le procureur n’hésite pas à qualifier de « très mauvais joueur ».



Tout a commencé il y a deux ans, sur un simple accord commercial. Amy Ndiaye Gniby achète chez Modou Mbengue plus de 130 tonnes de graines d’arachide pour ses activités agricoles. Mais voilà, elle n’utilise pas tout. Il lui reste 76 tonnes sur les bras. C’est alors que Modou Mbengue lui fait une proposition : « confie-moi ces graines, je te les rendrai à la prochaine saison des semences. » L’accord semble simple, clair. Le prix est même fixé : 575 francs CFA le kilo. Soit qu’il rende les graines, soit qu’il paie leur valeur. Mais quand arrive l’échéance, c’est le silence radio. Pas de graines, pas d’argent. Amy Ndiaye Gniby attend, relance, insiste. Rien. Elle décide alors de porter l’affaire devant la police. Interrogé par les enquêteurs, Modou Mbengue affirme tranquillement qu’il ne doit rien à personne. Pas un sou, pas une graine. Cette attitude lui vaut d’être inculpé pour abus de confiance et placé sous mandat de dépôt.



Ce jeudi, devant le juge Saliou Mbengue, l’opérateur économique campe sur ses positions. Il maintient qu’il n’a aucune dette envers la députée. Mais Amy Ndiaye Gniby, elle, n’est pas du genre à abandonner. Elle se constitue partie civile et pose ses conditions : 10,3 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Pas un franc de moins. Le procureur Farba Niowi Ngom n’y va pas par quatre chemins. Pour lui, Modou Mbengue joue un mauvais jeu, et il le fait savoir. Sa sentence tombe, sèche : deux ans de prison, dont six mois ferme.



Les avocats de Modou Mbengue, Maîtres Assane Dioma Ndiaye et Serigne Diongue, se battent pour leur client. Ils plaident d’abord la relaxe pure et simple. Et si jamais le juge n’est pas convaincu, ils demandent au moins de la clémence, une application extrêmement bienveillante de la loi. Le juge Saliou Mbengue a écouté tout le monde. Maintenant, il doit trancher.



Le verdict tombera jeudi prochain, 12 février. D’ici là, Modou Mbengue reste détenu, et Amy Ndiaye Gniby attend de savoir si elle récupérera son argent. Une affaire à suivre.